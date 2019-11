++ Die US-Indizes stiegen am Freitag zwischen 0,7% und 0,8%. Die Asien-Sitzung am heutigen Montag war wiederum gemischt: Der KOSPI fiel um 0,3%, der Nikkei stieg um 0,3%, der Shanghai Composite um 0,6% und der Hang Seng sogar um 1%. ++ ++ Die PBoC senkte den kurzfristigen Finanzierungssatz (7-Day-Reverse-Repo-Rate) um fünf Basispunkte auf 2,5%, die erste derartige Senkung seit 2015. ++ ++ US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, dass die US-Landwirte eine weitere Runde von Barzuschüssen erhalten ...

