Das österreichisch-französische Biotech-Unternehmen Valneva hat eigenen Angaben zufolge "ausgezeichnete Ergebnisse" der Phase 1 für seinen Chikungunya-Einzelimpfstoffkandidaten VLA1553 erreicht. Die Ziele der Phase-1-Studie (VLA1553-101) seien die Bewertung des Sicherheits- und Immunogenitätsprofils von VLA1553 nach einer einzelnen Impfung über drei Dosisstufen gewesen, so das Unternehmen. Die abschließende Analyse der Studie umfasste die Sicherheits- und Immunogenitätsergebnisse bis zum 13. Monat sowie die vollständigen Ergebnisse der "intrinsischen humanen Virusherausforderung". Das in der vorherigen Analyse vom Mai 2019 festgestellte Sicherheitsprofil sei bestätigt worden. VLA1553 war laut Valneva in allen Dosisgruppen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...