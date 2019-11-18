DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 114 (117) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 35 (36) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 78 (77) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 145 (135) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 42 (41) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 65 (60) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY HEBT DWS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 35,50 (31) EUR BARCLAYS HEBT NOVO NORDISK AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 445 (335) DKKCREDIT SUISSE SENKT ABN AMRO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 17,50 (25) EURCS HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 11194 (9484) DKK - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT PSA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (28) EUR JEFFERIES HEBT HSBC AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...