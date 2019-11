++ Keine wichtigen Daten am Montag ++ Zentralbanker von EZB, Fed und RBA halten Reden ++ Sitzungsprotokolle werden diese Woche ebenfalls veröffentlicht ++Wie so oft ist der Wirtschaftskalender am Montag recht leer. Es stehen keine wichtige Datenveröffentlichungen an. Andererseits werden heute einige Zentralbanker das Wort ergreifen. Zu den Mitgliedern der EZB gehören de Guindos (10:00 Uhr), de Cos (14:00 Uhr) und Lane (14:20 Uhr). Später werden Mester von der Fed (17:00 Uhr) sowie Kent ...

