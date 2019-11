Das heimische Öl- und Gasunternehmen OMV hat den Verkauf ihres 69% Anteils am Maari Feld im neuseeländischen Offshore-Becken Taranaki an Jadestone Energy Inc., einem unabhängigen Öl- und Gasunternehmen mit Fokus auf die Region Asien-Pazifik, vereinbart. Der Verkaufspreis beträgt USD 50 Mio und unterliegt laut OMV "den üblichen Anpassungen beim Closing". Stichtag der Transaktion ist der 1. Jänner 2019. Der Abschluss der Transaktion ist auch vorbehaltlich der Zustimmung des Joint Ventures und der neuseeländischen Regierung. Die durchschnittliche Produktion des veräußerten Assets lag 2018 bei rund 5 kboe/d (netto OMV). "Der Verkauf des Maari-Feldes optimiert unser Portfolio weiter und wird uns in Neuseeland zu einem reinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...