Die Deutsche Bahn versinkt im Managementchaos und beschäftigt sich mal wieder mit sich selbst. Finanzvorstand Alexander Doll wird den Konzern verlassen - und ist möglicherweise nur ein Bauernopfer.

Anfang November schien die Welt bei der Deutschen Bahn noch in Ordnung. Dabei hätte man hellhörig werden können. Die Anfrage des FDP-Politikers Christian Jung am 4. November stieß damals jedoch kaum auf Interesse. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land in Baden-Württemberg wollte wissen, warum der Verkaufsprozess von Arriva nicht vorankomme und welche Rolle dabei "fehlende Unternehmensdaten im Verkaufsprospekt" spielten.

Die Antwort des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) darauf verhallte ebenfalls im politischen Nirvana. Laut Ministerium seien "für den Verkauf der Arriva PLC alle notwendigen Unterlagen und Dokumente den Bietern sowie den Genehmigungsstellen fristgerecht übermittelt" worden. Grund für die Verzögerung seien das schwierige Marktumfeld und der Brexit. Antwortgeber war Enak Ferlemann - die rechte Hand von Verkehrsminister Andreas Scheuer und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn.

Doch nun könnten die scheinbar belanglose Frage und die zugehörige Antwort den Bundesverkehrsminister gehörig unter Druck setzen. Hintergrund ist das Gebaren um die Ablösung des Noch-Finanzvorstands Alexander Doll. Seit vergangenem Donnerstag ist klar: Der Manager wird die Deutsche Bahn verlassen. Am Montagnachmittag tagt der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung. Er muss dem Aufhebungsvertrag, den Doll auf Druck von Scheuer inzwischen unterschrieben hat, formal zustimmen. Das dürfte der Fall sein.Warum Scheuer Doll loswerden wollte, darüber gibt es mehrere Versionen. Die eine: Doll sei dem amtierenden Bahnchef Richard Lutz und Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla zu unbequem gewesen, habe auf Veränderung im Konzern bedrängt und sich zu stark eingemischt. Sprich: Doll wurde dem Alpha-Duo im Vorstand gefährlich.

Die andere: Doll habe dem Vorstand über den schleppenden Verkaufsprozess zu spät und teilweise unvollständig informiert, insbesondere Pensionsverpflichtungen von Arriva in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro. Er sei deshalb als Finanzchef nicht mehr tragbar. Doch daran weckt die Antwort des BMVI auf "Frage Nr. 298" eben Zweifel. Wenn Anfang November klar war, dass alle erforderlichen Unterlagen bei Bahn und Ministerium angekommen seien seien, dann kann Doll kaum ein Vorwurf gemacht werden.Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...