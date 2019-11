Die Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter. Mit dem Rekordwert von 45,4 Millionen gibt es so viele Beschäftigte wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Im dritten Quartal wuchs sie um 356.000 oder 0,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum und erreichte mit 45,4 Millionen den höchsten Stand nach der Wiedervereinigung 1990, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Die Zunahme sei "der bereits einsetzenden Herbstbelebung am Arbeitsmarkt" zu verdanken. Die deutsche Wirtschaft hat von Juli bis September wegen der guten Kauflaune der Verbraucher und wieder anziehenden Exporten ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent ...

