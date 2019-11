Es mehren sich die Warnsignale, dass es bald am deutschen Aktienmarkt zu fallenden Kursen kommt. Das dürfte nach der Rally im Oktober ein gesunder Rücksetzer sein.

Der Dax verteidigt zum Start in die neue Handelswoche die Marke von 13.200 Punkten. Zur Eröffnung liegt der deutsche Leitindex praktisch unverändert bei 13.250 Zählern. Am Freitag ging das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 0,47 Prozent und 13.241 Zählern aus dem Handel.

Börsianer warten natürlich gebannt auf die finalen Details zum geplanten "Phase-1"-Abkommen zwischen USA und China. Wirklich neues gibt es aber nicht, die jüngsten Statements suggerieren scheinbar kaum Fortschritte. Chinas Staatsmedien berichten nach einem Telefonat am Wochenende von "konstruktiven Gesprächen" und der US-Handelsbeauftragte äußerte sich gar nicht, was eher selten der Fall nach solchen Gesprächen ist.

Für eine Überraschung sorgte die chinesische Notenbank, die den Zins für kurzfristige Kredite überraschend auf 2,5 von 2,55 Prozent. Die Veränderung ist minimal, schürt aber Spekulationen auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking. Das Verhalten der Notenbank zeigt offenbart, wie groß die Probleme in China aufgrund des Handelsstreits sind.

Von der Zinssenkung profitierten die asiatischen Börsen. Der Hongkonger Hang Seng notierte beispielsweise trotz erneuter gewaltsamer Proteste 1,1 Prozent im Plus.

Bei der Anlegerstimmung mehren sich auf jeden Fall die Warnsignale. "Die Stimmungslage ist nicht mehr so positiv zu werten wie noch vor einer Woche", meint Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment unter mehr als 3500 Anlegern. Seiner Einschätzung nach dürfte in wenigen Tagen der Startschuss für einen deutlichen Rücksetzer an den Aktienmärkten erfolgen.

Was sind die Lieblingsaktien erfolgreicher Fondsmanager? Das Handelsblatt hat vier Portfoliomanager befragt, die für die "Fonds-Oscars" in der Kategorie "Deutsche Aktien" nominiert sind. Sie investieren schwerpunktmäßig in Dax-30 Werte, mischen aber auch andere Aktien bei.

Ein Favorit ist die Aktie von Volkswagen. Das VW-Papier hat sich mit einem Jahresplus von gut 30 Prozent sehr viel besser gehalten als BMW und Daimler. Die VW-Vorzugsaktien haben auch bereits ihr Hoch von Anfang 2018 wieder erreicht.

Wer sich für die VW-Aktie interessiert, kann auch indirekt über Porsche einsteigen. Jörg Hoppe, der bei der Meag, dem Asset Manager des Rückversicherers Munich Re und dessen Tochter Ergo, den Fonds "Meag ProInvest" managt, hat im Oktober in mehreren Tranchen indirekt den Anteil an VW erhöht und dafür Aktien von Porsche gekauft. Die Porsche Holding hält gut 53 Prozent der Stimmrechte an VW und hat damit einen ...

