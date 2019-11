Der bevorstehende Mega-Börsengang von Saudi Aramco sorgt für einige Hysterie. Von dieser muss man sich als Anleger nicht anstecken lassen - sondern kann seine eigenen Schlüsse ziehen.

Öl hat es in der öffentlichen Wahrnehmung wahrlich schwer. Wirklich zeitgemäß ist es ja ohnehin nicht, verkörpert die Old Economy doch nichts so sehr wie der Schmierstoff. Und dann ist da noch das fehlende Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit: Nicht erst seit Fridays for future gilt das einstige Schwarze Gold als Auslaufmodell. Man kann es auch etwas moderner formulieren: Öl ist der alte, weiße Mann der Energieversorgung.

Doch ganz unabhängig von der immer hitziger werdenden Klimadebatte haben noch andere Faktoren dafür gesorgt, dass Ölkonzerne wie Exxon, BP und Royal Dutch Shell weit vom Glanz früherer Zeiten entfernt sind. Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China, das überschaubare weltweite Wachstum und der damit in Verbindung stehende schwächelnde Ölpreis machen den Branchenriesen zu schaffen.

Und dennoch steht der Börsengang eines Ölunternehmens vor der Tür, der alle bisherigen IPO-Rekorde brechen soll. Der saudi-arabische Staatskonzern Saudi Aramco wird dem Vernehmen nach in der zweiten Dezember-Woche das Parkett betreten. Der Erlös des Debüts soll mehr als 25 Milliarden US-Dollar betragen, das gesamte Unternehmen wäre dann mit einem Schlag bis zu 1,8 Billionen Dollar am Kapitalmarkt wert. Wie geht das zusammen?

In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...