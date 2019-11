Die Erste Group Bank AG wird eine Einladung an die Inhaber ihrer 500 Mio. Euro 7,125% Festverzinslichen Nachrangigen Schuldverschreibungen fällig 2022 veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zum Preis von 120,441% mit einem Erfüllungstag am oder um den 27. November 2019 anzudienen, wie das Institut mitteilt. Das Rückkaufangebot beginnt am 18. November 2019 und endet am 25. November 2019 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, geändert, verlängert, wiedereröffnet und/oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandum an Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...