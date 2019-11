So war im Begrüßungstext weiter zu lesen: »Innovative Entwicklungen in einer traditionsreichen Branche«, womit gleichsam auch ein Hinweis auf die langjährige Erfahrung bei VEM am Markt gegeben wurde.

Der Veranstalter - ein Blick in die Firmengeschichte

Vom klassischen Elektromotorenbauer, welcher bereits seit 1886 die Entwicklung von elektrischen Motoren mitbestimmt, entwickelte sich der Firmenverbund VEM zum System- und Komplettanbieter. Die VEM-Gruppe konzipiert und produziert elektrische Antriebssysteme, Spezialmotoren und Sondermaschinen mit einem Leistungsspektrum von 0,06?kW bis 60?MW sowie Komponenten der Antriebstechnik und Energieerzeugung. Das breite Produktportfolio von VEM findet Anwendung im Schiffbau, in der Verkehrstechnik, in der Chemie-, Öl-, Zement-und Bergbauindustrie, in Stahl- und Walzwerken sowie in Wasser- und Windkraftanlagen und in der Kraftwerkstechnik.

Der gewachsenen Kompetenz des Unternehmens und der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter entsprechend, werden z.?B. zunehmend komplexe Modernisierungsvorhaben in Walz- und Rohrwerken realisiert. Diese schließen neben der Automatisierung und Antriebstechnik auch die Energieeinspeisung und -verteilung ein. Die Erzeugnisse werden an drei Produktionsstandorten in Dresden, Wernigerode und Zwickau gefertigt. Zuletzt erzielte das Unternehmen mit ca. 1?500 Mitarbeitern, rund 600 davon im VEM Sachsenwerk, einen Umsatz von etwa 200?Mio.?€.

Historie - eine Auswahl wichtiger Ereignisse in der neueren Entwicklung

1997 - Die Unternehmerfamilie Dr. A. Merckle, Blaubeuren erwirbt von der Treuhandgesellschaft die Horst Plaschna Management und Co.KG und privatisiert die Gesellschaft als Einzelunternehmen im VEM-Verbund. Der Firmengruppe VEM Holding gehören die Elektromotorenhersteller VEM Sachsenwerk in Dresden, VEM motors GmbH in Wernigerode, VEM motors Thurm GmbH in Zwickau sowie die Gießerei Keulahütte in Krauschwitz an.

2007 - 10-jähriges Bestehen des VEM-Firmenverbundes. Beginn der Entwicklung und Fertigung von Windkraftgeneratoren 1,5…7?MW als Seriengeschäft.

2011 - Inbetriebnahme eines 6-MW-Großmaschinenprüffeldes. Das Kerngeschäft stützt sich auf die Fertigung von Spezialantrieben und Antriebslösungen für alle Industriebereiche. Übernahme des Ingenieurbüros für geregelte Antriebslösungen Transresch Antriebssysteme Berlin GmbH zum 31. 3.2011 durch die VEM-Holding. 125 Jahre Entwicklung und Fertigung von elektrischen Maschinen.

2017 - Die chinesische Unternehmerfamilie Wang erwirbt die VEM-Gruppe. Der neue Eigentürmer setzt weiter auf die langjährige Tradition von VEM und die Marke »Made in Germany«. Alle drei deutschen Standorte bleiben erhalten.

2018 - VEM motors Thurm in Zwickau begeht ...

