Die Aktie von Aurelius befindet sich seit rund einer Woche auf dem absteigenden Ast. Auch in die neue Börsenwoche sind die Papiere der Beteiligungsgesellschaft nach einem kurzen Ausbruchsversuch wieder ins Minus gerutscht. Am vergangenen Montag wurde die Aurelius-Aktie noch mit 37,60 Euro gehandelt, der Abschlag auf aktuell weniger als 36 Euro beträgt nun bereits annähernd fünf Prozent. Dabei hatte das Unternehmen zum Wochenstart eigentlich eine gute Nachricht im Gepäck. Einheitlich am Markt positioniert ... (Achim Graf)

