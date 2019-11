Am Freitag wurde das 1. Abkommen zwischen den USA und China in absolute Reichweite gebracht. Der Dow hat in der Folge erstmals ueber 28.000 geschlossen. Ich glaube ja, dass Trump da nun eventuell wirklich softer wird, da ein Handelskrieg mit Schaden für US-Unternehmen wiederwahltechnisch nicht so gut kommen würde. Am Freitag dieser Woche steht das US-BIP für das Q3 an, das wird nochmal sehr spannend. Und: Die US-Notenbank und die EZB veröffentlichen in dieser Woche die Protokolle der jüngsten Sitzungen ihrer geldpolitischen Entscheidungsgremien. Dow Jones ( Akt. Indikation: 28046,00 /28046,00, 0,15%) Valneva 3.97% Semperit -4.85% AT&S 2.55% Agrana -1.30% Polytec 2.40% Andritz -1.24% Der ATX startet heute zunächst unverändert, Nebenwerte ...

