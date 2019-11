Airbus Group -0.63% schalhans (IBWWE20): Airbus profitiere nicht von dem Sinkflug der Boeing 737 Max-Flotte, sagte COO Christian Scherer gegenüber CNBC auf der Dubai Air Show. "Ich muss diesen kulturellen Glauben wirklich korrigieren. Dies kommt niemandem in dieser Branche zugute, am wenigsten Airbus. Es ist eine Tragödie, die Boeing lösen muss, aber für Wettbewerber ist es nicht gut, Probleme mit einem bestimmten Flugzeugtyp zu sehen." (18.11. 12:49) >> mehr comments zu Airbus Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/airbus Home Depot 0.30% jackaubrey (17891815): Neuaufnahme von Home Depot ins wikifolio. Die Aktie steckt zum einen in einem stabilen Aufwärtstrend und zum anderen ist sie auch unter ...

