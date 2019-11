Trotz neuer Rekordkurse an der Wall Street, der Dow Jones überspringt vorbörslich deutlich die Marke von 28.000 Punkten, kommt der DAX zum Wochenstart nicht wirklich in die Gänge. Obwohl der deutsche Leitindex freundlich in die Woche startet und kurz nach Handelsstart bis auf 13.273 Punkte steigt, fehlen Impulse und damit Anschlusskäufe, um weiter Richtung neues Jahreshoch zu marschieren. Bis zum Mittag fällt der DAX deshalb wieder zurück notiert aktuell mit 13.230 Punkten unverändert zum..

Den vollständigen Artikel lesen ...