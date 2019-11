Die US-Tochter der Telekom bekommt einen neuen Chef. John Legere soll die Führung im Mai 2020 an den Telekom-Manager Mike Sievert übergeben. Ein Strategiewechsel bahnt sich an.

Die auf einen Zusammenschluss mit dem Rivalen Sprint zusteuernde Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt einen neuen Chef. Mike Sievert solle zum 1. Mai 2020 als Nachfolger von John Legere an die Spitze des US-Unternehmen wechseln, teilte die Telekom am Montag mit. Legere, der T-Mobile US auf die Erfolgsspur geführt hatte, bleibe aber Mitglied des Board of Directors.

Der Manager betonte, Sievert sei die richtige Wahl. Er wolle nun für einen reibungslosen Übergang sorgen und den Zusammenschluss mit Sprint in trockene Tücher bringen. Der Führungswechsel sei "Teil einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung an der Spitze von T-Mobile", unterstrich auch die Telekom. Aktien von T-Mobile US gaben vorbörslich nach.

Legere hatte T-Mobile US auf die Erfolgsspur geführt. Der ...

