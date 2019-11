Die Covestro-Aktie startete am 15. August auf dem Niveau von 37,30 Euro einen neuen Anstieg. Er ließ den Kurs bis zum 28. Oktober in der Spitze bis auf 48,18 Euro ansteigen. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie bestimmen auch weiterhin das Bild, denn im November ist es den Käufern bislang nicht gelungen, noch einmal auf das Oktoberhoch vorzudringen. Der ursprüngliche, steilere Aufwärtstrend seit Mitte August wurde in der Zwischenzeit gebrochen. Eine flachere Variante des Aufwärtstrends ... (Dr. Bernd Heim)

