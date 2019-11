Die Kauflaune der New Yorker Händler ist zu Wochenbeginn deutlich gedämpft. Auch die geplatzte Übernahme von HP durch Xerox lastet auf der Stimmung.

Zweifel an einem Handelsabkommen zwischen den USA und China hat den Anlegern in New York zum Wochenauftakt die Kauflaune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent nach auf 27.979 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3116 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,2 Prozent tiefer bei 8526 Punkten. Die Stimmung in Peking sei "pessimistisch", dass ein Handelsabkommen mit den USA erzielt werden könne, ...

