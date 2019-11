Boris Johnson gerät unter Druck. Er soll eine außereheliche Beziehung geführt und seiner Partnerin Aufträge und Gefälligkeiten verschafft haben.

Eine "besondere Beziehung" zu einer amerikanischen Geschäftsfrau bringt den britischen Premierminister Boris Johnson mitten im Brexit-Wahlkampf in Erklärungsnot. Nachdem Jennifer Arcuri wochenlang zu Berichten geschwiegen hatte, ihre Firma habe in Johnsons Amtszeit als Bürgermeister von London Gefälligkeiten und lukrative Aufträge erhalten, gab sie am Montag in britischen Medien mehrere Interviews.

Sie machte darin deutlich, dass ihr Kontakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...