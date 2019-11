Doppelspitzen sind bei den Alphatieren der deutschen Wirtschaft mehr als unbeliebt, im Gegensatz zur Politik. Führung im Tandem kann aber gelingen - wenn man es richtig macht.

Alicia Heise, 34, hatte Zweifel. Damals, als ein Headhunter sie anrief und fragte, ob sie beim Schnäppchenportal Idealo den Bereich Markenpflege aufbauen würde. Dabei hatte sie durchaus Lust auf einen Jobwechsel, auch die Rolle reizte sie. Doch es gab einen Haken: Sie sollte sich den Posten mit einem anderen Manager teilen. "Was, wenn das ein Ellenbogen ausfahrender Egoist ist", erinnert Heise sich an ihre damaligen Sorgen. "Was passiert dann mit mir?"

Heute, drei Jahre später, sitzt sie im Großraumbüro in einem Gründerzeitbau in Berlin-Kreuzberg direkt neben Michael Stempin - und muss ziemlich lange nachdenken, bis ihr ein Moment einfällt, in dem sie und ihr Kollege mal um eine Entscheidung gerungen hätten. "Wir reden viel miteinander. Das ist der Schlüssel." Gemeinsam führen sie ein zehnköpfiges Team, das die Wahrnehmung von Idealo steuert, sich um die Kommunikation mit Verbrauchern und Partnern kümmert, Fernsehwerbung und Messeauftritte plant.

Sie sind damit eine Ausnahmeerscheinung. Denn was in der Politik längst Alltag ist, kommt in Unternehmen bisher kaum vor. Die SPD wird in den nächsten Tagen per Stichwahl darüber entscheiden, wer die Partei führen soll. Fest steht, dass es eine Doppelspitze wird, wie es sie bei den Grünen und der Linken schon lange gibt. Es ist ein zweifaches Signal: Wir teilen die Macht, zwischen Realos und Fundis, zwischen Mann und Frau, zwischen Ossis und Wessis. Und: Wir sind teamfähig.

Kein Platz für leise Töne

In Konzernen gibt es das kaum, lediglich einer von 30 Dax-Konzernen wird derzeit von einer Doppelspitze geführt. "Deutsche Manager, die für solche Posten infrage kommen, zeichnen sich durch eine hohe Bissigkeit aus", sagt Jutta Rump, die an der Hochschule Ludwigshafen zu Fragen des Managements forscht. "Sie sind darauf getrimmt, ihre Ellenbogen aufs Äußerste auszufahren und alles aus dem Weg zu räumen. Wenn sie ganz oben angekommen sind, sollen sie all das über Bord werfen und sagen: Ich bin Teamplayer? Das kann nicht funktionieren."

Der beste Beleg dafür ist Bill McDermott. Seine Zeit an der Spitze von SAP begann er 2010 als Doppelspitze mit Jim Snabe. Das Modell scheiterte, was Kennern des Hauses zufolge in erster Linie daran lag, dass McDermotts lautes Verkäuferego keinen Platz ließ für den ruhigen Snabe. Doch es liegt nicht nur an den spitzen Ellenbogen, wie Rump betont. "Je höher solch ein Tandem in der Hierarchie steht", desto schwieriger werde es. "Auch weil man immer weniger im Tagesgeschäft arbeitet, wenn man aufsteigt. Da geht es dann viel mehr um Außenkontakte, um Meetings - und damit steigt der Aufwand, das untereinander zu koordinieren."

Ausgerechnet McDermotts Nachfolger sollen nun zeigen, dass es besser geht: Jennifer Morgan und Christian Klein haben Anfang Oktober als Tandem die Führung bei SAP übernommen. "Bei klarer Aufgabenteilung und Kooperationsbereitschaft wird diese Doppelspitze einige Jahre stabil funktionieren - und vielleicht sogar Nachahmer bei anderen international operierenden Unternehmen finden", sagt der Arbeitsmarktexperte Alexander Spermann von der FOM Hochschule Köln. Er hält einen Führungsstil, "der auf Kooperation setzt und alle Stimmen zu Wort kommen lässt", für dringend notwendig in einer Zeit, in der Investoren nicht mehr nur auf Gewinne drängen, sondern auch darauf, dass Unternehmen auf gesellschaftliche Forderungen wie etwa die nach mehr Vielfalt in den Chefetagen reagieren. In Deutschland sei es bis zu diesem Führungsverständnis jedoch noch ein weiter Weg.

Bei Alicia Heise schwanden die anfänglichen Sorgen vor einem Dauerzwist an der Teamspitze schnell. Was vor allem an der Kultur bei Idealo liege, vermutet ihr Chef: "Wer zu uns kommt, den treibt der Spaß an der Sache an, das Erreichen von Ergebnissen ...

