18.11. 16:28: T-Mobile-Chef John Legere tritt ab -wechselt er jetzt zu Wework?Die auf einen Zusammenschluss mit dem Rivalen Sprint zusteuernde Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt einen neuen Chef. Der exzentrische und erfolgreiche Unternehmenschef John Legere tritt zum 1 ...>> Artikel lesen 18.11. 12:18: Scheitert die schöne neue Mobilität an der Wirklichkeit? Wie VW, Daimler und BMW ihr Car- und Ridesharing retten wollen"Das einzige Geschäftsmodell, das wirklich funktioniert, ist Autos zu verkaufen." Das sagt ausgerechnet Robert Henrich. Er istseit September Chef von Moia, dem Mobiltätsse ...>> Artikel lesen

