Die EU-Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EU) formuliert Einsparziele auf europäischer Ebene. In Deutschland wird sie u.a. durch das Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) umgesetzt. Dieses gilt seit 2015 in einer Neufassung. So juristisch das klingt, so konkret waren und sind die Auswirkungen für Unternehmen: Die Gesetzesnovelle verlangt regelmäßige Energieaudits im Vier-Jahres-Rhythmus. 2019 ist es also für viele Firmen wieder so weit.

Betroffen sind alle Firmen, die nicht als kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Definition gelten. Dies ist der Fall, wenn mindestens eines der drei nachfolgenden Kriterien zutrifft:

Die Mitarbeiterzahl beträgt mindestens 250 Personen.

Der Jahresumsatz liegt bei mindestens 50?Mio.?€ bzw. die Jahresbilanzsumme bei mindestens 43?Mio.?€.

Die finanzielle Beteiligung an anderen Firmen übersteigt im Fall von Partnerunternehmen 25?% bzw. 50?% im Fall von verbundenen Unternehmen.

Nach aktuellen Schätzungen erfüllen zwischen 50.000 und 120.000 Unternehmen in Deutschland mindestens eines der drei genannten Kriterien. Zusätzlicher Aufwand für die Unternehmen

Die Audits sollen den Unternehmen ein Instrument bieten, um ihren Energieverbrauch zu analysieren und bewusste Entscheidungen über die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zu treffen. Das Audit kann sowohl von externen Beratern oder Dienstleistern als auch von unternehmenseigenem Personal durchgeführt werden. Das klingt erstmal sinnvoll, ist aber durchaus mit zusätzlichen Ausgaben verbunden: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) rechnet mit durchschnittlichen Kosten von 4000?€ pro Audit bei einer Spanne von etwa 2400?€ bis 8000?€. Bei Unternehmen mit einer Vielzahl von Standorten könnte eine qualifizierte Auditierung deutlich teurer werden.

Das Energieaudit muss dabei den Anforderungen aus der DIN EN 16247-1 genügen. Diese verlangt eine Bestandaufnahme aller eingesetzten Energieträger und Energieverbraucher inklusive Vor-Ort-Begehungen an allen Standorten. ...

