Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1076 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der Nacht noch bei gut 1,1050 notiert hatte.Positive Impulse erhielt der Euro von enttäuschenden US-Konjunkturdaten. So blieben am Montag Daten vom US-Wohnungsmarkt für den Monat November hinter den Erwartungen zurück. ...

