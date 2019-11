Kalifornien zieht aus dem Abgas-Streit mit der US-Regierung Konsequenzen. Ab Januar sollen nur noch Dienstwagen von Herstellern angeschafft werden, die Kaliforniens Rechte respektieren.

Der US-Bundesstaat Kalifornien zieht beim Kauf neuer Dienstwagen Konsequenzen aus dem Abgas-Streit mit der Regierung in Washington. Es würden keine Fahrzeuge mehr von GM, Toyota, Fiat Chrysler angeschafft, kündigte Gouverneur Gavin Newsom am Montag an. Denn die Konzerne unterstützten Bemühungen von Präsident Donald Trump, Kalifornien das Recht auf eigene Emissionsstandards zu entziehen.

"Autobauer, ...

