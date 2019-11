Mobile Payment sollte das Bezahlen revolutionieren. Doch eine neue Studie zeigt: Bislang ist davon wenig zu spüren. Apple Pay kommt bei den Nutzern zwar gut an - doch der Dienst von Google wird sogar etwas unbekannter.

Wer ein Smartphone von Samsung, Sony oder LG besitzt, kann dank Google Pay seit Juni 2018 in Deutschland mit dem Handy bezahlen - sei es das Essen im Restaurant, den Sprit an der Tankstelle oder den Wocheneinkauf an der Supermarktkasse. Nutzer von Apple Pay können das hierzulande seit Dezember 2018. Trotz dieses Vorsprungs ist Apple Pay deutlich bekannter, wird von Nutzern als praktischer und vertrauenswürdiger wahrgenommen und trägt so stärker zum - bislang allerdings noch ausbleibenden - Durchbruch des Bezahlens per Smartphone bei.

Das geht aus einer Neuauflage der "Mobile Payment Studie" des Marktforschungsinstituts Skopos hervor. Diese lag der WirtschaftsWoche exklusiv vor Veröffentlichung vor. Bereits zwei Mal wurde die Studie durchgeführt, die dritte und jüngste Erhebungswelle fand jetzt Mitte Oktober 2019 statt. Befragt wurden iOS- sowie Android-Nutzer.

"Apple Pay hat sich in puncto Bekanntheit deutlich vor Google Pay katapultiert. Fast jeder iOS-Nutzer kennt inzwischen diesen Dienst, Google Pay hingegen ist einem Fünftel aller Android-Nutzer weiterhin unbekannt", sagt Tillmann Faber, Research Director bei Skopos. Tatsächlich stieg die Bekanntheit von Apple in allen Befragungswellen an - auf nun 93 Prozent unter den iOS-Usern. Google Pay verlor in der jüngsten Befragung hingegen sogar zwei Prozentpunkte.

Diesen Unterschied begründet Faber mit einem "kleinen Kommunikationsvorteil" Apples an der Supermarktkasse oder in Online-Shops. Das Logo von Apple Pay springt Verbrauchern an beiden Stellen im Zahlungsprozess deutlich häufiger ins Auge als das von Google.

Außerdem gaben 56 Prozent der von Skopos ...

