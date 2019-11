Mit einer privaten Unfallversicherung können sich Verbraucher gegen finanzielle Folgen eines Unfalls in der Freizeit absichern. Die WirtschaftsWoche kürt gemeinsam mit dem Analysehaus Morgen & Morgen die besten Tarife.

Ein Sturz mit dem Fahrrad, ein Ausrutscher auf einer vereisten Treppe oder ein Stolperer über einen lockeren Pflasterstein - manchmal geht es ganz schnell. Die Verletzungen sind mitunter schlimm, bis hin zu lebenslangen Beeinträchtigungen. In Deutschland haben pro Jahr rund acht Millionen Menschen einen Unfall. Die meisten davon passieren in der Freizeit, entweder zu Hause oder beim Sport.

Zu den gesundheitlichen Folgen nach einem schweren Unfall kommen oft noch die finanziellen Belastungen hinzu. Gegen diese soll eine private Unfallversicherung schützen. "Die Mehrheit der Deutschen ist in der Freizeit unzureichend versichert", so der Versicherungsverband GDV. Nur gut 40 Prozent der Haushalte haben eine Unfallversicherung abgeschlossen. Besonders Alleinlebende würde auf diesen Schutz verzichten, so der GDV. In Haushalten mit Kindern sei die Versicherungsdichte dagegen wesentlich höher.

"Grundsätzlich mildert eine private Unfallversicherung die finanziellen Folgen eines Unfalles", sagt Thomas Luckert, Versicherungsexperte beim Analysehaus Morgen & Morgen (M & M). Die Versicherung zahlt aber nur, wenn nach einem Unfall dauerhafte Beeinträchtigungen bleiben. Als dauerhaft gilt ein Gesundheitsschaden, wenn er voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und keine Besserung zu erwarten ist. Dann zahlt die Versicherung eine Invaliditätsleistung - entweder als Einmalzahlung und falls vereinbart eine Rente. "Anders als oft angenommen bleiben je nach Invaliditätsgrad und Art der damit verbundenen Beeinträchtigung hohe Kosten zurück, die weder von der Krankenversicherung, der Berufsgenossenschaft noch von der Pflegeversicherung getragen werden", ergänzt der Experte. Das sind beispielsweise die Kosten, um die Wohnung oder das Haus behindertengerecht und barrierefrei umzubauen. Treppenlift- oder Fahrstuhlanbau sind kostspielig. Mitunter ist sogar ein Umzug nötig. Oder das Auto muss umgebaut werden. "Diese Kosten gehen schnell in den fünfstelligen Bereich und stellen vielleicht sogar eine existenzielle Belastung dar", so Luckert. "Da dies jeden treffen kann, ist eine Unfallversicherung meines Erachtens auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung des Absicherungsportfolios."

Die besten privaten Unfallpolicen für zwei Musterfälle

Doch wie finden Verbraucher die beste Versicherung und worauf müssen sie achten? Das Analysehaus Morgen & Morgen und die WirtschaftsWoche küren die besten Policen für zwei Musterfälle: eine 22-jährige Studentin und einen 45-jährigen Manager. Berücksichtigt werden ausschließlich Tarife, die M&M mit fünf Sternen bewertet. Das Sterne-Rating misst die Qualität eines Tarifs, also Leistungen, Kundenfreundlichkeit und Eindeutigkeit der vertraglichen Aussagen. Gekürt werden dann die Policen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.Die Studentin wählt eine Police mit reiner Invaliditätsleistung. Da sie mit 22 Jahren noch günstig eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen könnte, entscheidet sie sich gegen die Absicherung einer Unfallrente. Die Invaliditätssumme liegt bei 100.000 Euro, die Progression bei mindestens 225 Prozent. Experten empfehlen, grundsätzlich Tarife mit einer Progression wählen. Diese sorgt dafür, dass Versicherte bei schweren Behinderungen ein Vielfaches der Versicherungssumme bekommen. Das ist sinnvoll, da in solchen Fällen der Kapitalbedarf oft extrem ansteigt. Im Falle einer Vollinvalidität würden die Studentin demnach das 2,25-fache der versicherten Grundsumme bekommen, also 225.000 Euro. Die 22-Jährige hat die Wahl zwischen sechs Tarifen, die mit Note "Sehr gut" ausgezeichnet wurden. Die günstigste Police bietet für eine Jahresprämie von 76,68 Euro die InterRisk an, für die teuerste Police müsste sie bei Janitos 134,40 Uhr bezahlen. Die Top-Platzierung Basler würde sie 96,39 Euro im Jahr ...

