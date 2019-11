Der amerikanische Freizeitpark-Betreiber Six Flags Entertainment Corp. (ISIN: US83001A1025, NYSE: SIX) wird 83 US-Cents als vierteljährliche Dividende je Aktie an seine Anteilseigner ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal (82 US-Cents) ist dies eine Steigerung um 1,2 Prozent oder 1 US-Cent. Die Zahlung erfolgt am 9. Dezember 2019 (Record date: 29. November 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 3,32 US-Dollar zur Auszahlung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...