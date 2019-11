Andritz Brasil Ltda hat die Betonierung des Fundaments für die Entrindungstrommel der Andritz -Holzaufbereitungsanlage der Linie 5 erfolgreich abgeschlossen. Die Anlage wird in Zusammenarbeit mit Afonso França geliefert. Es ist das größte Betonvolumen des Klabin-Projekts Puma II und umfasst rund 750 m³ Beton, was in etwa dem notwendigen Betonvolumen für ein 14-stöckiges Gebäude entspricht. Während im ersten Puma-Projekt diese Arbeit in zwei Stufen ausgeführt wurde, wurden diesmal die Betonierungsarbeiten in einem einzigen Schritt fertiggestellt, teilt Andritz mit. Das Verfahren ist laut Andritz sehr aufwändig, weil für diese Betonierungsart der Beton bei einer Temperatur zwischen 18 und 22°C gehalten werden muss, um ...

