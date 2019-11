Die auf Konsumenten und SME fokussierte Bank Addiko Group hat ihr Ergebnis der ersten neun Monate 2019 veröffentlicht. CEO Razvan Munteanu fasst zusammen: "Das Jahr 2019 war aus geschäftlicher Sicht gut, aber im Zusammenhang mit unseren Ad-hoc-Meldungen herausfordernd. Sie befassten sich mit den möglichen Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Kroatien in Bezug auf vergangene CHF-Darlehen sowie mit dem Entwurf einer SREP-Entscheidung vom Oktober. Wir haben unsere Strategie als spezialisierte Bank fortgesetzt und unsere Geschäftsentwicklung ist auf dem richtigen Weg, um unsere Transformationsziele zum Jahresende zu erreichen. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden und unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten." In den ...

