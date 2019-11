Der Ölmarkt verzeichnet einen leichten Preisrückgang. Seit Beginn der Handelswoche stehen die Rohölpreise unter Druck - vor allem wegen des andauernden Handelsstreits.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,35 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf ...

