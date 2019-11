Zum Start in die neue Börsenwoche hat es der DAX erneut spannend gemacht: Gut in den Tag gestartet, schraubten sich die Blue Chips gleich in der ersten Stunde auf das Intraday-Top bei 13.282 Punkten. Doch so schnell, wie es nach oben ging, bröckelten die zwischenzeitlichen Gewinne auch wieder ab, und es ging im Tief bis auf 13.138 Zähler hinunter! Damit traf der Index beinahe punktgenau das Vorwochentief (13.139), wodurch sich auf diesem Niveau nun eine kleine Haltelinie herausgebildet hat. Interessant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...