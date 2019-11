Schon seit Jahren verbindet das Börse Social Network die Themen Wirtschaft und Sport. Seit 2002 zum Beispiel - mit einer kurzen Pause von 2008 bis 2013 - wird jährlich der Business Athletes Award an Sportler, die zusätzlich in der Wirtschaft erfolgreich sind, verliehen. Mit dem Ankauf der Rechte für das Magazin "Sport Woche", welches nicht in seiner eigentlichen Form als Wochenzeitung, sondern nun etwas adaptiert unter dem Namen sportgeschichte.at weitergeführt wird, werden von jetzt an Sportgeschichten gesammelt werden. Eine zukünftige Serie wird sein "was Sportler nebenbei machen". Unser erster Sportler, den wir hier präsentieren, ist der Landhockey Spieler Philipp Wolf, über den vergangenes Wochenende auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...