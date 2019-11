Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aurubis-Aktien am Dienstag kräftig angeschoben. Zuletzt gewannen die Anteile der Kupferhütte an der MDax-Spitze 4,78 Prozent auf 48,80 Euro. So viel kosteten sie zuletzt im April.

Die US-Investmentbank hob ihr Votum gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" an. Die Experten erhöhten ihre Prognose für den Kupferpreis für das kommende Jahr. Die operativen Probleme des Konzerns seien Vergangenheit./ajx/mis

ISIN DE0006766504

AXC0110 2019-11-19/11:05