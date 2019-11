Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat gestern einen Kaufvertrag für ein Bürogebäude in Offenbach (Rhein-Main Gebiet) unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage in Offenbach und ist hervorragend an die Autobahn A3 angebunden. Die Frankfurter Innenstadt ist innerhalb von nur 20 Minuten zu erreichen. Das Gebäude verfügt über rund 9.200 m² vermietbare Fläche auf einer Grundstücksgröße von rund 10.800 m². Weiterhin verfügt die Liegenschaft über 130 Außenstellplätze. Die aktuelle Jahresnettomieteinnahme beläuft sich auf rund EUR 677.000,00 und wird sich nach Vollvermietung/Mieterhöhung positiv entwickeln. ...

