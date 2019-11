Der Stepstone-Gehaltsreport vergleicht Einstiegsgehälter für Uniabsolventen. Forschungsleiterin Anastasia Hermann verrät im Interview, wann sich ein Master lohnt und warum der Abschluss kein hohes Einkommen garantiert.

Dass ein Masterabschluss ein besseres Gehalt ermöglicht, ist nicht überraschend. Allerdings gibt es je nach Branche, Berufsfeld, Abschluss und Region erhebliche Gehaltsunterschiede. Im Durchschnitt verdienen Berufseinsteiger nach dem Universitätsabschluss rund 44.800 Euro brutto. Bachelorabsolventen erhalten in den ersten zwei Jahren im Schnitt etwa 3500 Euro weniger, Masterabsolventen fast 2000 Euro mehr. Das geht aus dem Gehaltsreport für Absolventen der Online-Jobplattform Stepstone hervor, der die durchschnittlichen Gehälter für Berufseinsteiger analysiert. Ist ein Masterstudium der beste Schritt für mehr Lohn? Mit welchem Abschluss haben Uniabsolventen die besten Einstiegschancen? Und zahlen sich Praktika aus? Die Stepstone-Forschungsleiterin Anastasia Hermann beantwortet im Interview die wichtigsten Fragen für angehende Studierende und solche, die unsicher sind, was nach dem Bachelor die beste Entscheidung für ihre Karriere ist.

Wirtschaftswoche: Frau Hermann, Bachelorabsolventen verdienen beim Berufseinstieg etwa acht Prozent weniger als Uniabsolventen im Durchschnitt, Masterabsolventen etwa vier Prozent mehr. Wie entwickeln sich die Gehaltsunterschiede im Berufsleben?Anastasia Hermann: Die Gehaltslücke zwischen Bachelor und Master schließt sich im Laufe des Berufslebens nicht, im Gegenteil: die Unterschiede zwischen durchschnittlichen Jahresgehältern werden mit zunehmender Berufserfahrung eher größer. Wieviel ein Masterabsolvent im Laufe seiner Karriere mehr verdient als jemand mit Bachelorabschluss, lässt sich aber nicht pauschal sagen, da Karrieren immer unterschiedlich verlaufen. Zum Beispiel machen viele Bachelor-Absolventen im Laufe des Berufslebens doch noch einen Masterabschluss.

In welchen Branchen lohnt sich ein Master finanziell gesehen am meisten?Große Gehaltsunterschiede gibt es zum Beispiel im Baugewerbe. Dort verdient man mit einem Master 16 Prozent mehr, auch in der Finanzdienstleistungsbranche bekommen Masterabsolventen mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von rund 49.000 Euro deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...