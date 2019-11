Wien (ots) - 1. Apple, 2. Google, 3. Amazon, Europas LVMH Group Platz 6 weltweit, Chinas Alibaba erstmals in den TOP10Laut European Brand Institute GLOBAL TOP 100 Brand Corporations Ranking (https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings/), bleibt Apple das wertvollste Markenunternehmen der Welt mit einem Markenwert von EUR 163,24 Mrd. (+6,5%), gefolgt von Google EUR 138,78 Mrd. (+16,4%) und Amazon EUR 111,42 Mrd. (+36,6%). Online-Retailer im Vormarsch: Amazon verdrängt Microsoft und rückt auf Platz 3 vor, Alibaba erreicht erstmals TOP10 Platzierung (EUR 53,73 Mrd./ +19,4%).Ranking: https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings/Europas wertvollstes Markenunternehmen bleibt die französische LVMH Group mit einem Markenwert von EUR 75,96 Mrd. (+7,3% Markenwertwachstum/Platz 6 weltweit), gefolgt vom Schweizer Spitzenreiter Nestlé Group EUR 39,05 Mrd. (+2,2%/Platz 19) und der belgischen AB Inbev Group mit EUR 38,15 Mrd. (-8,9%/Platz 20). Deutsche Telekom mit EUR 25,48 Mrd. Markenwert (+0,5%/Platz 38) führt Deutschlands Markenunternehmen an, knapp gefolgt von Volkswagen Group mit EUR 24,57 Mrd. (-3,2%/Platz 44). Österreichs Red Bull (EUR 13,19 Mrd./+0,9%) nimmt Platz 95 weltweit ein.Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute (http://www.europeanbrandinstitute.com/): "Die GLOBAL TOP 100 verzeichnen ein Markenwertwachstum von +5,7%, wobei die Branchen Retail (+18,3%), IT & Technology (+10,9%) und Luxury (+21,5) ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Deutschlands Automobil- und Industriebranche schrumpfen, während chinesische Markenunternehmen ein Markenwertwachstum über alle Branchen verzeichnen.US-Markenunternehmen dominieren mit 47 (0) innerhalb der TOP 100 und einem Markenwertanteil von 58.50%. Europa ist mit 33 (-1) (Markenwertanteil 24,1%) vertreten, wobei französische Luxus Markenunternehmen überwiegen. Asien setzt rasantes Wachstum mit 19 (+1) Markenunternehmen (Markenwertanteil 16,9%) fort.Das GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING des European Brand Institute (http://www.europeanbrandinstitute.com/)s - Europas unabhängigen Experten für Marken- und Patentbewertung hat mehr als 3.000 Markenunternehmen und deren Marken in 16 Branchen im Vergleich Europa, Amerika und Asien, basierend auf aktuellsten ISO 20671 Standard analysiert.Kontakt:European Brand InstituteMag. Renate AltenhoferT:+431532100014office@europeanbrandinstitute.comwww.europeanbrandinstitute.comOriginal-Content von: European Brand Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68107/4443801