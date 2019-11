Am Montag berichteten Medien übereinstimmend, dass Airbus einen Großauftrag von der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai erhalten habe. Die Airline hat demnach 50 Maschinen vom Typ A350-900 bestellt. Dies habe Emirates-Präsident Scheich Achmed ben Said Al-Maktum am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitgeteilt, hieß es. Der Auftrag habe einen Katalogwert von 16 Milliarden Dollar (rund 14,5 Milliarden Euro) - und war offensichtlich doch nur ein Anfang. Man hätte da noch was, war vom europäischen ... (Achim Graf)

