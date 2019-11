Erstmalig in ihr Coverage haben die Analysten der Schweizer Großbank UBS die Aktien des Werbevermarkters Ströer Media aufgenommen. UBS-Analystin Patricia Pare sieht dabei das Unternehmen: ...gut positioniert, um weiterhin vom strukturell schnell wachsenden Markt für Außenwerbung in Deutschland zu profitieren. Deshalb hält sie aktuell eine Investition in Ströer-Aktien für ein gute Idee und startet die Ersteinstufung mit "Buy". Ihr erstes Kursziel setzt die Analystin bei 81 Euro. Di..

Den vollständigen Artikel lesen ...