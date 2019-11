Dementsprechend betrachtet die VDI 4645 alle erforderlichen Schritte von der Erstuntersu-chung über die Erstellung eines Anlagenkonzeptes bis hin zur Detailplanung und den Kosten. Die Qualifizierung nach VDI 4645 ist für Fachhandwerker, Fach-planer und Anlagenbauer freiwillig, leistet jedoch einen weiteren Beitrag zur Sicherung der Planungs- und Installations-qualität der Wärmepumpen im Wärmemarkt.

"Die Wärmepumpe bekommt im Zuge der Energiewende als System und Technologie eine immer größere und zunehmend führende Bedeutung am Markt", erklärt Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. "Deswegen ist es besonders wichtig, dass Wärmepumpen bestmöglich die gewünschten Ziele in der Energiewende unterstützen. Dazu zählt neben qualitativ hochwertigen, effizienten Produkten die höchste Qualität in Planung und Einbau."

Mit der VDI 4645 wurde in Blatt 1 zugleich ein Trainingskonzept bereitgestellt, in dem die Kategorien Errichter (E), Planer (P) sowie Planer und Errichter (PE) definiert werden. Das Trainingskonzept ...

