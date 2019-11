Rosenbauer -2.30% SanchoPanza (CRINTOR): Habe einen kleine Position in das Familiengeführte Unternehmen Rosenbauer getätigt. Rosenbauer ist ein interantional tätiges Unternehmen im Bereich Feuerwehrfahrzeuge und Beadarf. 51 Prozent der Atkien befinden sich laut Unternehmens Homepage in einer Stiftung. Das Unterehmen veröffentlicht regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht. https://issuu.com/rosenbauergroup/docs/190404_rb_nhb_2018_de_web?e=4884820/68922392 Die von Sancho Pansa betreuten Wikifolios können in Aktien, ETF's, Finanzprodukte und Fonds investiert sein über die ich allg. Kommentare abgebe. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor/die Autoren die jeweils diskutierten Position selbst in ihren Portfolio's halten und von einer Wert- bzw ....

