Künstliche Intelligenz im Aufsichtsrat: AI und AR dürfen nicht länger in getrennten Welten leben. Sonst gilt irgendwann die aufsichtsrechtliche Albtraum-Formel: AI denkt, AI lenkt - aber der AR haftet.

Über das Verhältnis von Artificial Intelligence (AI) und Aufsichtsräten (AR) wird gern spekuliert. Medien-Furore machte im Mai 2017 das Investmentunternehmen Deep Knowledge Ventures in Hongkong: Hier bekam ein Algorithmus einen Platz im Direktorium. Der Aufschrei "Oh Gott, die Roboter kommen!" blieb aus. Denn in Deutschland ist derlei undenkbar. Das Aktiengesetz gebietet, dass im Vorstand oder Aufsichtsrecht nur natürliche Personen zugelassen sind.

Ist damit das Thema AI und AR vom Tisch? Keineswegs! Denn das Thema Roboter im Aufsichtsrat ist keine Einbahnstraße. Anders gesagt: Es geht nicht darum, ob KI wie ein Aufsichtsrat denken kann, sondern ob Aufsichtsräte KI denken können.

Auf der globalen Fortune-10-Liste der wertvollsten Unternehmen stehen bereits heute acht Unternehmen, die ich "Full-Stack-AI-Unternehmen" nenne: Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook und Amazon sowie Alibaba, Baidu und Tencent kontrollieren den gesamten Technologie-Stack - von Halbleitern bis hin zu Geräten - über ihre eigenen Plattformen und stellen sicher, dass in jedem Unternehmensbereich permanent neue AI-gestützte Verbraucher- und Geschäftsanwendungen entwickelt werden.

Auf der anderen Seite entstehen immer mehr Start-ups mit fundierter AI-Fachkenntnis. Sie haben konkrete Vorschläge, wie sie die Probleme ihrer Kunden in einer bestehenden IT-Umgebung lösen können - und das oftmals besser als bereits etablierte IT-Unternehmen, die erst noch beweisen müssen, dass sie nicht nur mal eben auf den AI-Zug aufspringen, sondern ihn auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...