Mayr-Melnhof ist derzeit gemessen am absoluten Kursniveau die "teuerste" Aktie im ATXPrime. Geht die Aktie heute sogar erstmals seit 12. März auf Schlusskursbasis über 120 Euro? PKW-Markt: Nach einem Plus von mehr als 14 Prozent im September ist der Pkw-Markt in Europa auch im Oktober kräftig gewachsen. Kumuliert ist der Rückstand aus dem Verlauf des Jahres aber noch nicht aufgeholt: In den Monaten Januar bis Oktober gingen die Zulassungen noch um 0,7% auf 13,3 Millionen Fahrzeuge zurück. Es war aber der beste Oktober seit 2009. Allerdings ist der Erfolg einem Sondereffekt zu verdanken. Im Vorjahresmonat waren die verschärften Abgastests WLPT in Kraft getreten. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)

Den vollständigen Artikel lesen ...