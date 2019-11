"Natürlich ist die Börse ein Ziel, aber nicht vor in 5 Jahren, but we are working on it, for sure". Diese Worte stammen von Petra Augustyn, Gründerin Ktchng, im Gespräch mit dem gabb. Ab 9.12. wird die digitale Ktchng-Community starten. Via Augmented Reality will man Google & Co. mittelfristig challengen. Ktchng definiert sich als internationales Technik- und Medienunternehmen, das Software entwickelt, sowie Medienproduktionen und Plattformtechnologie herstellt, veröffentlicht und verbreitet. https://ktchng.com Dieser Eintrag ist zugleich das Comeback unserer Anwendung "IPOkandiDATENbank". Ab sofort werden wir a) hier im gabb in unregelmässigen Abständen berichten und die Börseaspiranten in die Datenbank (wird unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...