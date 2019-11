Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Kündigung sämtlicher noch ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2015/2020 zum 19. Dezember 2019 DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Kündigung sämtlicher noch ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2015/2020 zum 19. Dezember 2019 19.11.2019 / 15:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Semper idem Underberg AG Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland Kündigung der Semper idem Underberg AG Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Anleihegläubigern der EUR 30 Mio. 5,375 % Schuldverschreibungen 2015/2020 fällig am 6. Juli 2020 International Securities Identification Number (ISIN): DE000A13SHW9 Wertpapierkennnummer (WKN): A13SHW zum 19. Dezember 2019 Hiermit kündigt die Semper idem Underberg AG sämtliche der noch ausstehenden vorgenannten Schuldverschreibungen der Anleihe 2015/2020 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4 (b) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 19. Dezember 2019. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101 % des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 19. Dezember 2019 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Diese Mitteilung wird in Übereinstimmung mit § 12 (a) der Anleihebedingungen im Bundesanzeiger, auf der Website der DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH) und auf der Internetseite der Emittentin (http://www.semper-idem-underberg.com/investor-relations) bekannt gemacht und gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung als erfolgt. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt ist, so dass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen. Die Anleihegläubiger müssen hierfür nichts veranlassen. Rheinberg, den 19. November 2019 Semper idem Underberg AG Der Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 19.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: services@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3 WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 916189 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 916189 19.11.2019 ISIN DE000A2LQQ43 DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2YPAJ3 AXC0197 2019-11-19/15:23