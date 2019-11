Der Großhandelskonzern plant, die Maßnahmen in den nächsten Monaten zu präzisieren. Die Aufwendungen für das Programm fallen höher aus als bisher geplant.

Der Handelskonzern Metro will sein angekündigtes Sparprogramm bereits im laufenden Geschäftsjahr umsetzen. Das Programm solle in den kommenden Monaten konkretisiert werden, kündigte das Düsseldorfer Unternehmen am Dienstag an. Darüber seien die Mitarbeiter bereits informiert worden.

Zugleich teilte der Konzern mit, dass für die Sparmaßnahmen schon im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) einmalige ...

