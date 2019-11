Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie hat sich im November deutlich verlangsamt. Nachdem die Aktie am 12. November im Tief bis auf 73,85 US-Dollar zurückgefallen war, setzte eine leichte Erholung ein. Sie hat dazu geführt, dass die Marke von 75,00 US-Dollar inzwischen wieder überwunden werden konnte. Überbewerten sollten die Anleger diese kleine Gegenbewegung nicht, denn an der übergeordneten bärischen Ausrichtung der Aktie hat sich noch nichts geändert. Der Kurs ist nur in eine Seitwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

