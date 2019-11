Tagelang haben sie Gas gegeben und den steilen Anstieg der BMW-Aktie unbeirrt fortgesetzt. Doch seit dem Hoch vom 12. November bei 75,88 Euro gönnen sich die Bullen eine Pause. Der Kurs ist nach dem Hoch, in eine Korrektur übergegangen. Sie kann als eine bullische Flagge interpretiert werden, sodass nach dem Ende der Konsolidierung eine Fortsetzung der Rallye zu erwarten ist. Bislang ist es den Käufern gelungen, die Gewinnmitnahmen in Grenzen zu halten. Im Tief fiel der Kurs am 14. November bis ... (Dr. Bernd Heim)

