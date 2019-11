Nasdaq-100 - Es ist geschafft!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Mit einer Kurslücke sprang der Nasdaq-100 Index am vergangenen Freitag nach oben und arbeitete damit auch die verbliebenen Punkte bis zum Ziel bei 8.300 Punkten ab. Die Käufer beließen es aber auch dabei nicht, sondern markierten in der Folge weitere Allzeithochs.

Heute eröffnet der Index mit einem erneuten Gap, kann die neue Rekordmarke von 8.357 Punkten aber zunächst nicht halten. Grundsätzlich ist der Nasdaq-100 reif für einen Rücksetzer, benötigt hierfür aber zumindest einmal eine bärische Tageskerze. Diese wäre besiegelt, sollten die Intraday-Hochs nicht überschritten werden und der Index in Richtung 8.330, besser noch 8.300 Punke nachgeben und dort schließen.

In jedem Fall sollten Absicherungen auf der Long-Seite weiter nachgezogen werden. Hierfür bietet sich das Zwischentief bei 8.212 Punkten an. Bei 8.161 Punkten lässt sich ein weiterer Support nennen. Grundsätzlich könnten sich die Käufer nicht beschweren, wenn ein großer merhwöchiger Pullback in Richtung 8.027 Punkte gefahren wird. Hierfür fehlen bislang aber noch die Anzeichen. Für die Verkäufer gilt es nun zunächst einmal, die Intraday-Kursabgaben auszubauen. Unter 8.212 Punkte nimmt eine kurzfristige Trendwende wiederum Form an.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.09.2019 - 19.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 - 19.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ35G8 16,03 6.575 4,69 17.12.2019 NASDAQ-100 Index HZ31CE 11,96 7.025 6,28 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.11.2019; 15:52 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ31RS

6,87 9.100 11,06 17.12.2019 NASDAQ-100 Index HZ31E2

1,91 8.550 40,93 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.11.2019; 15:54 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 - Es ist geschafft! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).