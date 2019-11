Anleger vermuten Aufwärtspotenzial in US-Bluechips und Werten aus der Telekommunikationsbranche. Bei festverzinslichem punkten Schuldverschreibungen mit Inflationsbindung und Währungsabsicherung zum Euro. 19. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erneute Rekorde an der Wall Street und mehr oder weniger auf der Stelle tretende europäische Aktienbörsen prägen die Bewegungen im ETF-Handel. "S&P 500- (WKNA0YEDG) und MSCI World-Tracker (WKNA0RPWH) belegen in unserer Kaufstatistik der vergangenen ...

