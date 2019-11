Eine kriminelle Vereinigung hat Millionenbeträge illegal und anonym ins Ausland geschafft. Dafür nutzten sie ein sogenanntes Hawala-System. Wie funktioniert das?

Am Dienstagmorgen wurden in fünf deutschen Bundesländern und den Niederlanden Razzien gegen eine kriminelle Vereinigung durchgeführt. Ihnen wird vorgeworfen, viele Millionen Euro aus mutmaßlich illegalen Quellen über eine sogenanntes "Hawala-System" ins Ausland geschafft zu haben, unter anderem in die Türkei. Aber was ist das für ein System?

Matthias Casper ist ein deutscher Ökonom und Jurist. Er ist Professor für Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht an der WWU Münster und spezialisiert auf Islamic Finance und Spekulation.

"Hawala" bezeichnet eine Möglichkeit, Geld zu versenden - aber ohne Zeitverzögerung und anonym. Wie funktioniert das?Hawala steht für ein Zwei-Töpfe-System. Das heißt, dass Sie als Zahler an einem Ort, sagen wir in Frankfurt, Geld an einen Händler zahlen, der Teil eines Netzes ist. Der entsprechende Händler am Ort des Empfängers, sagen wir in Somalia, zahlt den Betrag dann wieder in bar aus. Sie haben kein Konto bei dem Händler, der Empfänger in der Regel auch nicht. Das ganze System basiert auf Vertrauen. Es gibt eine Nachricht, einen Code, die dem Auszahlenden sagen, wieviel er auszahlen soll.

Wie unterscheidet sich dieses System von einer normalen Überweisung?Bei einer normalen Überweisung gehen Sie zur Bank, das Geld wird von ihrem Konto abgebucht und die Bank schiebt das Geld dann über eine Zahlungskette, zwischengeschaltete Banken oder Zahlungsverkehrssysteme an die Bank des Empfängers, die es ihm dann gutschreibt. Bei der Hawala funktioniert es anders, etwa wie bei einer Sofortüberweisung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...